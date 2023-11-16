الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة 51 بحريق مبنى مكون من أربعة طوابق في الصين

حريق في مبنى بالصين،
حريق في مبنى بالصين، فيتو

لقي 11 شخصًا على الأقلّ مصرعهم وأصيب 51 آخرون بجروح اليوم الخميس في حريق اندلع في مبنى بمقاطعة شانشي في شمال الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.


وقالت شبكة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية إنّه “تمّ تأكيد مقتل 11 شخصًا، لكنّ العدد الدقيق للضحايا لا يزال قيد التقييم”، مشيرة إلى أنّه "تمّ إجلاء 63 شخصا، نُقل 51 منهم إلى المستشفى".


ونقلت الشبكة عن السلطات المحلية قولها إنّ الحريق اندلع قرابة الساعة 06.50 من صباح اليوم الخميس (22.50 توقيت جرينتش الأربعاء) في مبنى مكوّن من أربعة طوابق تابع لشركة يونجو للفحم في منطقة ليشي بمدينة لوليانج.

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وأضاف أنّ “المصابين الـ51 نقلوا إلى مستشفى لوليانج الشعبي الأول لتلقّي العلاج”.


وأكّدت الشبكة أنّ “عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة ويجري التحقيق لجلاء سبب الحريق”.


وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي المحلّي “ويبو” مبنى تلتهمه ألسنة اللهب ويتصاعد من طوابقه العليا دخان أسود كثيف على مرأى من عشرات الفضوليين بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى المكان.


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منطقة ليشي بمدينة لوليانج مستشفى لوليانج الشعبي مقاطعة شانشي حريق شركة يونجو للفحم

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