الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

اصطدام سيارة بحاجز
اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، فيتو

أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن الشرطة أوقفت رجلًا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليابانية.

وذكر تلفزيون فوجي أن سيارة اصطدمت بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على رجل على الفور.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل الذي تم اعتقاله في الخمسينيات من عمره.

وقال التلفزيون إن رجل أمن أصيب.


 

وبينما لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول بالسفارة للتعليق عندما اتصلت به رويترز، قال متحدث باسم شرطة مدينة طوكيو إنهم غير قادرين على التعليق في الوقت الحالي.

Advertisements

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) سيارة صغيرة سوداء اللون تعرضت لأضرار في مصابيحها الأمامية ولوحها حيث يبدو أنها اصطدمت بالحاجز على جانب الشارع.

وكان الطريق المجاور مليئًا بأجزاء متصدعة من السيارة التي تعطلت.

وأظهرت اللقطات أن لوحة أرقام السيارة كانت من تاما غربي طوكيو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شرطة مدينة طوكيو هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لوحة أرقام السيارة السفارة الإسرائيلية في طوكيو

الأكثر قراءة

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

اشتباكات بين شرطة الكابيتول ومحتجين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

كرة السلة، الأهلي يواجه سبورتنج في نهائي دوري المرتبط للسيدات

المصري يكشف مصير إلياس الجلاصي بعد استبعاد علي ماهر له

جيش الاحتلال يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين بجروح خطرة خلال معارك في غزة

اليوم، محاكمة صاحب شركة ابتز زوجته وهددها بنشر صور خاصة لها

رغم محادثاتها البناءة والمثمرة، بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

فشل ومحاولة أخيرة، خبير يوضح بالصور ماذا يحدث في سد النهضة قبل التخزين الخامس

Advertisements

منوعات

المزيد

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية