اليوم، محاكمة صاحب شركة ابتز زوجته وهددها بنشر صور خاصة لها

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صورا خاصة لها للضغط عليها لعودتها الي عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها ضده.

تفاصيل من أمر الاحالة

وجاء في تفاصيل أمر الاحالة أن المتهم مجدي. م هدد زوجته المجني عليها “شيماء. أ” كتابة بإفشاء أمورا مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها الي عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية علي النحو المبين بالتحقيقات.

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وأشار أمر الاحالة أن المتهم أعتدي علي حرمة الحياة الخاصة لزوجته المجني عليها شيماء. أ بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حين ألتقطت في مكان خاص وفي غير علانية.