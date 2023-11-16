الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

لليوم السادس، التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية يدويٱ وإلكترونيٱ

النيابة الإدارية،فيتو
النيابة الإدارية،فيتو

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك من  ١١ نوفمبر  حتى ٢٤ نوفمبر الجارى،وذلك عبر التسجيل عبرالموقع الإلكترني للهيئة.

 


وحددت هيئة النيابة الإدارية  إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل،وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

Advertisements

 

 شروط التقديم 


وقررت النيابة الإدارية  عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

 

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

 

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

 

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

 

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

 

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية وظيفة مندوب مساعد بهيئة النيابة الإدارية

الأكثر قراءة

أسعار الحديد اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، أبرزها مصر وجيبوتي

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

اليوم، الداخلية تجرى مراسم قرعة الحج فى قنا وسوهاج وشمال سيناء

اليوم، معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا 3 سنوات

مارى كويني، رحلة جميلة لبنان من أدوار الكومبارس إلى رائدة الفن في مصر

المصري: اتخذنا قرار التخلص من مروان حمدي بعد تصرفه المشين بساعة واحدة ولهذا السبب لم نقبل اعتذاره

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 16-11-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية