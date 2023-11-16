مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024)

تصفيات أمم أوروبا، تقام اليوم عدد من المباريات القوية في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا

وتقام اليوم المواجهات التالية:

جورجيا × إسكتلندا - 7 مساء

قبرص × إسبانيا - 7 مساء

إستونيا × النمسا - 7 مساء

إذربيجان × السويد - 7 مساء

بلغاريا × المجر - 7 مساء

الجبل الأسود × ليتوانيا - 9:45 مساء

سلوفاكيا × آيسلندا - 9:45 مساء

لوكسمبرج × البوسنة والهرسك - 9:45 مساء

ليشتنشتاين × البرتغال - 9:45 مساء

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ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

المجموعة الأولى

1- إسبانيا.. 15 نقطة

2- اسكتلندا.. 15 نقطة

3- النرويج.. 10 نقاط

4- جورجيا.. 7 نقاط

5- قبرص.. بدون نقاط

المجموعة الثانية

1- فرنسا.. 18 نقطة

2- هولندا.. 12 نقطة

3- اليونان.. 12 نقطة.

4- أيرلندا.. 6 نقاط

5- جبل طارق.. بدون نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا 16 نقطة

2- أوكرانيا 13 نقة

3- إيطاليا.. 10 نقاط

4- مقدونيا الشمالية.. 7 نقاط

5- مالطا.. بدون نقاط

المجموعة الرابعة

1- تركيا.. 16 نقطة

2- ويلز.. 10- نقاط

3- كرواتيا.. 10 نقاط

4- أرمينيا.. 7 نقاط

5- لاتفيا.. 3 نقاط

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا.. 13 نقطة

2- التشيك.. 11 نقطة.

3- بولندا.. 10 نقاط

4- مولدوفا.. 9 نقاط

5- جزر فارو.. نقطة واحدة

المجموعة السادسة

1- بلجيكا.. 17 نقطة

2- النمسا.. 16 نقطة

3- السويد.. 7 نقاط

4- أذربيجان.. 4 نقاط

5- إستونيا.. نقطة واحدة

المجموعة السابعة

1- المجر.. 114 نقطة

2- صربيا.. 13 نقطة

3- الجبل الأسود.. 8 نقاط

4- ليتوانيا.. 6 نقاط

5- بلغاريا.. نقطتين

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا.. 19 نقطة

2- الدنمارك.. 19 نقطة

3- كازاخستان.. 15 نقطة

4- فنلندا.. 12 نقطة

5- أيرلندا الشمالية.. 6 نقاط

6- سان مارينو.. بدون نقاط

المجموعة التاسعة

1- رومانيا.. 16 نقطة

2- سويسرا.. 15 نقطة

3- الكيان الصهيوني.. 11 نقطة

4- كوسوفو.. 10 نقاط

5- بيلاروسيا.. 6 نقاط

6- أندورا.. نقطتين

المجموعة العاشرة

1- البرتغال.. 24 نقطة

2- سلوفاكيا.. 16 نقطة

3- لوكسمبورج.. 11 نقطة

4- آيسلندا.. 10 نقاط.

6- البوسنة والهرسك.. 9 نقاط

6- ليشتنشتاين.. بدون نقاط