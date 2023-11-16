الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

طلب التصالح يوقف الدعاوى وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمخالفة في القانون الجديد

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

ألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بمجرد التقدم بطلب التصالح.

 

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

 

وتنص المادة (6) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

 

Advertisements

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

 

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. 

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

 

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات العامة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

 

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء 

يأتي ذلك بعدما بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مناقشة مشروع القانون اليوم الأربعاء، على أن تستكمل اللجنة المناقشات في اجتماعها غدا الخميس.

ووافقت اللجنة المشتركة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاعمال المخالفة التصالح فى مخالفات البناء التصالح في مخالفات الجلسات العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي تصالح في مخالفات البناء رئيس مجلس الوزراء لجنة الاسكان بمجلس النواب وسائل الدفع غير النقدي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

مواد متعلقة

العد التنازلي لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.. 50 جنيها حد أدنى للمتر و2500 الأعلى.. واللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر

اللائحة خلال 3 أشهر، إسكان النواب تحدد موقف طلبات التصالح بمخالفات البناء

تزامنا مع مناقشته اليوم، أبرز ملامح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

إسكان النواب تناقش التصالح في مخالفات البناء غدًا، ننشر النص الكامل للقانون

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية