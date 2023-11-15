الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

ثقافة البحيرة تحتفل باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية بالبحيرة، فيتو

نظم فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيونى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة.

 

 وجاء ذلك بحضور الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والمهندسة زكية رشاد - مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتور مصطفى حمزة - عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، 

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان مواجهة العنف ضد المرأة والفتاة، بالإضافة إلى عرض لمسرحية جمع مؤنث سالم إخراج عمرو جلال، وعرض باليه بعنوان مواجهة العنف، وذلك وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
جدير بالذكر،  لقد وقع اختيار النشطاء على هذا التاريخ في 25 نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961)،في 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

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وفي هذا السياق، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة. مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

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احتفالية اليوم العالمي المرأة البحيرة

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