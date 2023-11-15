الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع مسئولي مشروع المواقف ومصلحة الضرائب بشأن ضريبة كسب العمل بالبحيرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بالبحيرة، فيتو

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد بالبحيرة، اجتماعا بشأن ضريبة كسب العمل وذلك بحضور الدكتور عبد الرسول عبد الهادى - أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، عبد الحليم الحباك - مدير عام بمأمورية الضرائب "المنطقة الثانية"، أحمد للخوالقة - المدير المالي والإداري بمشروع المواقف، وممثلي الشئون القانونية بالمشروع.  

حيث رحب السكرتير العام المساعد بكافة الحضور، ثم قام باستعراض التقرير المقدم من مصلحة الضرائب بشأن ضريبة كسب العمل المستحقة علي مشروع المواقف بالبحيرة، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير قدرات وكفاءة المشروعات المتواجدة علي أرضها لما تمثله من قيمة مضافة إلى جانب العديد من الخدمات الهامة والحيوية التي تمس مصالح المواطنين. 

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ومن جانبهم، قام مسئولو مشروع المواقف باستعراض المستندات المقدمة طبقًا لتقرير مصلحة الضرائب، وتم مناقشة الموضوع من كافة الحضور وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات، حيث تم تكليف مشروع المواقف بالبحيرة بتجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها لمكتب المحاسبة.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتوحيد الجهود، والمفاهيم بين المؤسسات التنفيذية، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة وتنميتها، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالتطوير المستمر لآليات العمل بمشروعات المحافظة، والوقوف على موقفها المالي، وتعظيم الإنتاجية بها والمساهمة فى الوفاء بالتزامات المحافظة.

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البحيرة اجتماع ديوان دمنهور عقد

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