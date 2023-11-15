الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

بعد دعمه القضية الفلسطينية، تحديد موعد النظر في دعوى أنور الغازي ضد ماينز الألماني

انور الغازي، فيتو
انور الغازي، فيتو

 تحدد 6 ديسمبر المقبل، موعدا لنظر دعوى اللاعب أنور الغازي، ضد فريقه السابق ماينز الألماني بعد فسخ عقده من طرف واحد.


واتخذ اللاعب، إجراءات قانونية ضد ماينز، بعد فسخ عقده الممتد مع الفريق حتى 2025، وذلك أوائل الشهر الجاري، بعد منشوراته بشأن دعمه للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم إيقاف الغازي من قبل ماينز، بعد منشور عبر منصة إنستجرام، تم حذفه فيما بعد، قبل فسخ عقد اللاعب.

كان أنور الغازي انتقد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر حسابه قائلا: "هذه ليست حربا، عندما يقطع أحد الأطراف الماء والغذاء والكهرباء عن الجانب الآخر، فهذه ليست حربا".

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وأضاف: "عندما يمتلك أحد الطرفين أسلحة نووية، فهذه ليست حربا، عندما يتم تمويل أحد الأطراف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا".

وواصل: "عندما يستخدم جانب واحد صورًا بالذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة عن آخر فهي ليست حربا، عندما تفرض وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على محتوى طرف دون الآخر، فهذه ليست حربًا".

واختتم: "هذا ليس صراعا وليس حربا، هذه إبادة جماعية ودمار شامل ونحن نشهد حدوث ذلك على الهواء مباشرة، ومن النهر إلى البحر.. فلسطين ستكون حرة".

 

وانضم نادي ماينز إلى نظيره بايرن ميونخ الألماني، الذي أصدر بيانا رسميا بشأن وقوف نصير مزراوي لاعب الفريق ونجم المنتخب المغربي مع الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني.

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أنور الغازي لقضية الفلسطينية قضية الفلسطينية ماينز الألماني فلسطين

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