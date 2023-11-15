الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السفيرة نبيلة مكرم تشارك في الاحتفال بالذكرى 75 على إنشاء الاتحاد العالمي للصحة النفسية في جنيف

السفيرة نبيلة مكرم،فيتو
السفيرة نبيلة مكرم،فيتو

تشهد السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي الحدث الخاص الذي ينظمه  الاتحاد العالمي للصحة النفسية (WFMH)،في 17 نوفمبر 2023 الجاري في جنيف، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في عام 1948 بعنوان "75 عامًا من المناصرة للصحة النفسية: الإنجازات والتحديات والمستقبل".

ويشهد الحدث مشاركة السفيرة نبيلة  بكلمة رئيسية فى الاحتفالية  الخاصة بمرور ٧٥ عاما على إنشاء الإتحاد العالمى للصحة النفسية، حيث تستعرض خلال كلمتها  التجربة الشخصية مع المرض النفسى التى أثمرت بإنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسى أول مؤسسة من نوعها  فى مصر والوطن العربى   متخصصة للتوعية وكسر وصمة العار عن المرض النفسى.
كما تتناول الكلمة  اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة النفسية،  وتوقيع المؤسسة للعديد من البروتوكولات مع وزارات الدولة  ومنتدى شباب العالم وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والعديد من الشراكات  مع  مختلف الجهات.

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كما يتم الاحتفاء  بانتخابها  نائبة رئيس  الإتحاد لمنطقه شرق المتوسط، وممثلة الإتحاد لدى المنظمات الحكومية بما فيها الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري التابعة لها.

وعلى مدى السنوات الـ 75 الماضية، عمل WFMH في مجال مناصرة الصحة النفسية من منطلق مبادئ المواطنة العالمية، والعدالة، وتوعية المتخصصين والعامة.

وعند تأسيسها في عام 1948، أكدت WFMH على الحاجة إلى العمل على محاور تخصصية مختلفة. كان هناك أيضًا تركيز على تدريب الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم حتى تكرس مهاراتهم لإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية وتطبيق النتائج الاكلينيكية على القضايا الاجتماعية على نطاق أوسع.

وكذلك حث الجمعيات والمؤسسات الوطنية للصحة النفسية، بما في ذلك الجهات المتخصصة، على التعاون مع حكوماتها ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لتصبح الصحة النفسية والرفاهية أولوية لنا جميعًا.

‏WFMH هي أقدم منظمة لمناصرة الصحة النفسية وتتمتع بوضع استشاري خاص مع الأمم المتحدة منذ عام 1963 وتدعم التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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السفيرة نبيلة مكرم موسسة فاهم رئيسة مجلس أمناء موسسة فاهم المرض النفسي

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