حملة حازم عمر الانتخابية تعقد لقاءً تنظيميًا استعدادا للانتخابات الرئاسية

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، لقاءً تنظيميًا مع أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل لقاء المرشح الرئاسي حازم عمر

شارك في اللقاء المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري، عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية.



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تحركات حزب الشعب الجمهوري لدعم المرشح الرئاسي حازم عمر

بدأ اللقاء بكلمة للنائب أحمد عاشور، رحب فيها بالحضور من أمانة العمل الجماهيري، موضحًا الهدف الرئيسي من هذا اللقاء.

من جانبه أشار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد أبو هميلة، أن أمانات حزب الشعب الجمهوري، وبالتحديد أمانة العمل الجماهيري، سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية للمرشح الرئاسي.

من جانبه، قام المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما قام المرشح الرئاسي حازم عمر، بعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة العامة، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.