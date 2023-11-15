الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

الكشف عن موعد عودة بن ناصر للمباريات مع ميلان الإيطالي

بن ناصر، فيتو
بن ناصر، فيتو

تحدد موعد عودة اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي والذي يغيب منذ فترة طويلة عن المشاركة.

عودة بن ناصر لميلان 


وكان قد تعرض بن ناصر لإصابة في الركبة خلال مواجهة الغريم إنتر، في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 مايو الماضي، ليجري عملية جراحية، ويستمر غيابه حتى الآن.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن فريق ميلان عاد إلى التدريبات بعد 3 أيام من الراحة منحها ستيفانو بيولي المدير الفني، لفريقه.


وأضافت الشبكة أن التدريبات شهدت تواجد 20 لاعبًا من بينهم المصابين والذين لم ينضموا لمنتخباتهم الوطنية، لافتة إلى أن الثنائي بوليسيتش وكاير أجروا تدريبات شخصية بهدف الانضمام للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

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وتابعت أن الخبر السار يتعلق ببن ناصر الذي شارك لأول مرة في عمليات الإحماء والمرحلة التدريبية الأولى مع الفريق.

وأشارت إلى أن النجم الجزائري سيعمل على العودة إلى كامل جاهزيته في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل. 

ويغيب إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان منذ مايو الماضي بسبب إصابته في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في منتصف ديسمبر المقبل.

وكان فريق ميلان الإيطالي حقق فوزا غاليا على ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان حقق العديد من المكاسب في ليلة الفوز على باريس، حيث حصد النادي 10 ملايين يورو ونصف من وراء لقاء الليلة الماضية.

وأضاف أن ملعب سان سيرو شهد حضور 75 ألف و649 مشجعا، ليجني النادي من وراء الحضور الجماهيري 7.719.247 مليون يورو.

ولفت الموقع إلى أن هذا الرقم يضاف إلى مبلغ 2.8 مليون يورو، يذهب لمن يفوز في مباراة بمرحلة المجموعات.

يشار إلى أن ميلان بفوزه على باريس، رفع رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد سان جيرمان عند 6 نقاط بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

 

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