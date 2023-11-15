الإصابات تضرب منتخب إيطاليا بقوة قبل مواجهة مقدونيا

واصلت لعنة الإصابات ضرب لاعبي منتخب إيطاليا، قبل مواجهة أمام مقدونيا الشمالية، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، بمنافسات الجولة 9 من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

الإصابات تضرب ايطاليا



وعانى الأزوري 4 إصابات خلال الساعات الماضية، حيث خرج من القائمة كل من مانويل لوكاتيلي، دافيدي كالابريا، رافايل تولوي والحارس أليكس ميريت.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، تلقى ضربة خامسة بعد إصابة أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان.

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وأضافت أن باستوني كان جاهزا للمشاركة كلاعب أساسي في تشكيل إيطاليا أمام مقدونيا، لكنه انسحب بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتابعت أن سباليتي كان يختبر طريقة 4-3-3 في تدريبات اليوم الأربعاء، حيث لعب بالرباعي باستوني وأتشيربي ودارميان وديماركو لكن باستوني انسحب من التدريب، وسيخضع لمزيد من الفحوصات غدا لمعرفة ما إذا كان سيبقى مع الفريق.

وأشارت إلى أنه إذا لم ينجح باستوني في اللحاق بالمباراة، فسيدفع سباليتي بواحد من أليساندرو بونجيورنو أو فيديريكو جاتي ليكمل الخط الدفاع.

تورط لاعب جديد

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن البولندي نيكولا زاليفسكي، ظهير نادي روما، هو أجدد لاعب يظهر ضمن المتورطين في فضيحة المراهنات.

وأشار الموقع إلى أنه مع انتشار صدى هذه القضية وظهور أسماء المتورطين، فإن لاعبين آخرين يمكن أن يكونوا متورطين في الأزمة.

كان المنتخب الإيطالي قد قرر استبعاد الثنائي تونالي وزانيولو من معسكر الأتزوري ليتأكد غيابهما عن مباراتي مالطا وإنجلترا، في ضربة كبيرة لبطل أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أحد لاعبي يوفنتوس مهدد بالإيقاف لنحو 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مراهنات غير قانونية.

وبحسب صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن نيكولو فاجيولي، لاعب وسط يوفنتوس، يخضع حاليا للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة متعلقة بالمشاركة في مراهنات على منصات غير قانونية.

وأضافت أنه إذا تمت إدانة فاجيولي بالمقامرة في مباريات كرة القدم الرسمية، فإنه يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 3 سنوات بجانب تغريمه ما يزيد على 25 ألف يورو.