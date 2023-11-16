الخميس 16 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

مطربو الشعبى والمهرجانات يتضامنون مع غزة.. سعد يدعو زملاءه إلى المساعدة بالمال والتوقف عن الشعارات.. شيبة يشارك بـ«قاتلنى وجاى تقولى شالوم»

شيبة وسعد الصغير،فيتو
شيبة وسعد الصغير،فيتو

حالة من الحزن، والغضب سيطرت على الوسط الفنى، وجميع الفنانين، الذين أعلنوا وقف جميع مشروعاتهم الفنية، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، فى ظل الحرب القوية على «غزة»، من جيش الاحتلال الإسرائيلى، الذى دمر القطاع بالكامل، وتسبب فى مقتل الأطفال وتشريد النساء، وهدم المساجد والمدارس، وفور هذه الأعمال العدوانية، قرر المطربون الشعبيون، الوقوف بجوار الشعب الفلسطينى بطريقتهم، وتقديم كافة التبرعات المطلوبة بشكل فردى وجماعى، ومن خلال نقابة المهن الموسيقية، التى حاولت إرسال مساعدات مختلفة، ولم تعلن عنها أمام الإعلام.

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وسط هذه الحالة الإنسانية، التى سيطرت على الوسط الفنى، من الشعبى ومطربين المهرجانات أيضًا، كان هناك بعض الطلبات لعدد من النجوم، بخلاف تقديم المشروعات الفنية، بغرض إرسال رسائل قوية فى كافة الوسائل الإعلامية، وكانت أبرزها الأغانى، التى كانت تحمل الكثير من الرسائل النارية، مثل أغنية «أخويا فلسطيني»، التى أعطى المطرب الشاب مصطفى النسر، العديد من الرسائل الصريحة، وأبرزها أن القضية الفلسطينية، لم تخص الشعب الفلسطينى فقط، بل أمر يخص جميع الشعوب العربية، والتى تحاول الوقوف والتصدى للأعمال العدونية من الاحتلال الفلسطينى.

 

يأتى فى الصدارة المطرب الشعبى، سعد الصغير، فى صدارة هؤلاء الفنانين وطالب من خلال حديثه لـ»فيتو» بعدد من الطلبات، وأهمها توقف المطربين عن رفع الشعارات، والمساندة الصريحة بالمال والتبرع للجهات المعنية بإرسال المساعدات وتوصيلها لغزة فى أسرع وقت، لإنقاذ الأطفال من الموت.

قال سعد الصغير لـ«فيتو»، إن نقابة المهن الموسيقية، لها الدور والنصيب الأكبر، فى أمر المساعدات، وتستطيع الحصول على أموال كبيرة من المطربين، من خلال رفع الرسوم التى تحصل عليها فى الحفلات والأفراح، والتبرع بالفرق المالى لأهالى فلسطين.

يؤكد «الصغير» أيضًا، على أن الفنان مصطفى كامل، وفر عددا كبيرا من المساعدات الفترة الماضية، ورفض الحديث عنها للإعلام، لكن يظل هناك نجوم يرفعون شعار الحديث دون التبرع، وهو أمر لا يجب أن يحدث فى ظل التوقيت الحالى.

كما لفت مطرب المهرجانات “ويجز” الأنظار إليه من خلال المقابلة التليفزيونية التى أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية مؤخرا حيث أدلى بتصريحات جريئة أكد خلالها أن الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم المحتلة، ودعا الولايات المتحدة إلى عدم دعم إسرائيل فى حربها غير المتكافئة على غزة، كما أعلن دعمه مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيونى.

أما الفنان أحمد شيبة، استنكر ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، بأغنيته «قاتلنى وجاى تقولى شالوم»، وكانت المفاجأة الذى كشفها المقربون منه، أنه لم يستطع السيطرة على نفسه أثناء تسجيلها فى الاستديو، ودخل فى نوبة بكاء متكررة، بعد مشاهدته فيديوهات واقعة «مستشفى المعمداني»، فى نفس اليوم الذى سجل فيه الأغنية.

وقال «شيبة»، إن أهالى غزة يحتاجون للدعم المادى والمعنوى والدعاء، مطالبًا جميع المطربين بالتبرع فى صمت، وعدم التصوير للتبرعات، أو الحديث عنها فى الإعلام على الإطلاق.

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الوسط الفني الفنانين الشعب الفلسطيني غزة سعد الصغير احمد شيبة

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