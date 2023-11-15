بـ 26 عضوا.. النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية (صور)

شَهِد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فعَّاليات ختام " الدورة التأسيسية لمهارات القيادة والإدارة لمستشارات النيابة الإدارية"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هبة الجندي.

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يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة الهيئة حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، وإيمانًا بدور عضوات النيابة في الارتقاء بالعمل، وقدرتهم على تقلد المناصب القضائية الرفيعة بالهيئة.

٢٦ مستشارة

وانعقدت تلك الدورة - التي شارك فيها عدد "٢٦ " مستشارة من عضوات النيابة الإدارية من مختلف محافظات الجمهورية، من درجة وكيل عام أول، ونائب رئيس هيئة حديث، خلال يومي ١٤ و١٥ نوفمبر الجاري.

النيابة الإدارية



وفي كلمته، أشاد المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلًا للمرأة المصرية، وحِرص على تقلدها الوظائف القيادية بالإدارات والوحدات والنيابات المختلفة وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة، كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، مطالبًا إياهم بعقد مزيد من الدورات المماثلة، لتحقيق الغاية الأسمى من إنشاء الوحدة حيال دعم وتمكين عضوات النيابة، بما يسهم في النهوض بالدولة المصرية.



الجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية قد تناولت عددًا من الموضوعات حول "المرأة والقيادة، والإعداد لمواجهة المهام، والسلطة والمسئولية وإدارة الذات، وقياس نجاح الأداء"، بخلاف مناقشات مفتوحة مع الحضور.



وألقى تلك المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكفاء شملت كل من:الدكتور طارق إلياس- خبير التنمية البشرية وتطوير القدرات.الدكتورة إيمان وليم - خبيرة التدريب والمدرب الدولي المعتمد.

وفي الختام تفضل المستشار الجليل حافظ عباس - رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسيدات المستشارات عضوات النيابة الإدارية المشاركات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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