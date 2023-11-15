بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق نادي الهلال السعودي، لأزمة جديدة تعود إلى فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، الذي انتقل منه إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

دعوى قضائية ضد نيمار



وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن سيدة برازيلية تبلغ 35 عاما قدمت شكوى أمام محكمة العمل في باريس ضد نيمار دا سيلفا، لعدم حصولها على راتبها.

وتدعي السيدة، أنها كانت تعمل بشكل غير معلن في منزل نيمار بين يناير 2021 وأكتوبر 2022، وتطالب اللاعب بالحصول على 368 ألف يورو.

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وقالت السيدة: إنها كانت تعمل 7 أيام في الأسبوع لدى نيمار، وبمعدل يصل إلى 60 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى إجبارها على العمل قبل أسبوعين من ولادة طفلها.

وأشارت السيدة، إلى أنها سبق أن هددت اللاعب البرازيلي بإحالة القضية إلى محكمة جنائية، خصوصا أنها لم تعد إلى عملها بعد الولادة.

وأوضحت أنها لم تحصل على إجازة أو إجازة مدفوعة الأجر أو متابعة طبية لحملها، كما أنها اضطرت للذهاب إلى بنوك الطعام لإعالة أسرتها عقب الولادة.

وانضم نيمار لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو (96.28 مليون دولار)، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط لأنه كان يعاني من إصابات عضلية.

وتلتقي البرازيل، التي تحتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسبع نقاط، مع كولومبيا صاحبة المركز الخامس بست نقاط بعد غد الخميس. وتستضيف الأرجنتين المتصدرة برصيد 12 نقطة يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع لاسمار أن الحارس إيدرسون انسحب من التشكيلة بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تعادل فريقه مانشستر سيتي 4-4 مع تشيلسي في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وأوضح: "لقد تعرض لكدمة في قدمه في الدقائق الأخيرة من المباراة وتمكن من مواصلة استكمالها للنهاية لكن الألم أصبح شديدًا. وتورمت قدمه، ما جعله من الصعب أن يمشي".

وتم استدعاء بينتو حارس أتليتيكو بارانينسي ليحل محله في التشكيلة.