الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

مبادرة من أجل كوب لبن آمن، افتتاح مركز للإنتاج بدمنهور بتكلفة 5 ملايين جنيه

مركز لإنتاج الألبان
مركز لإنتاج الألبان بدمنهور، فيتو

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة افتتاح مركز إنتاج الألبان بقرية قراقص، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير كوب لبن آمن لكل مواطن، وذلك بحضور الدكتور عبدالرشيد غانم منسق مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة.

 

وقال منسق مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة، إن هذا المشروع رقم ١٢ بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية ٥ مليون جنيه، وإن المشروع يعمل على تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المُنتجة لدى المربين الصغار وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سواء مربي الثروة الحيوانية أو أصحاب الخبرات من الراغبين.

وأشار إلى أن المشروع يفتح آفاقا أخرى لتصدير الألبان ومنتجاتها للخارج ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع.

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وأوضح "غانم" أن مشروع مكون الألبان يهتم بسلسلة إنتاج الألبان بدءًا من الحيوان وانتهاءً بالتصنيع، مرورا بالنقل الجيد الآمن إلى مركز تجميع الألبان ثم التصنيع وفقا للقياسات العالمية بهدف دعم منظومة الألبان وزيادة إنتاجها وتحت رعاية الدولة لضمان الجودة المطلوبة.

أضاف السيد حجازي، مالك المشروع، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير كوب لبن آمن للمواطنين، من خلال المبادرة الرئاسية للعناية بالإنتاج والتصنيع لتوفير منتجات خالية من كل أنواع المسببات المرضية للإنسان، مشيرًا إلى أنه حصل علي قرض بتسهيلات من الدولة بفائدة 5% سنويًا متناقصة، وقام بتجهيز المشروع تحت إشراف كامل من مديريتي الطب البيطري والزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

 

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البحيرة دمنهور الالبان إفتتاح مركز

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