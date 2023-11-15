تعادل رواندا وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب رواندا بدون أهداف مع ضيفه زيمبابوي، اليوم الأربعاء، في بداية مشوارهما بالمجموعة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تعادل رواندا وزيمبابوي

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

يذكر أن المجموعة تضم منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وبنين وليسوتو أيضا.

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ويلعب منتخب رواندا في الجولة المقبلة مع ضيفه منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، في حين يواجه المنتخب الزيمبابوي ضيفه نيجيريا يوم الأحد المقبل.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.