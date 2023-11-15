الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

المؤبد لجنايني متهم بقتل سيدة لخلافات علي تحصيل المخدرات بكرداسة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة جنايني بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

 

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، للمتهم "أحمد. س"، 23 سنة،  جنايني، في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها "منى. أ"،  عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه إثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض "خنجر"، مسددا لها عدة طعنات استقرت بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة التي أدت إلى وفاتها.

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وتابعت التحقيقات إن المتهم أحرز سلاحا أبيض "خنجر"  بدون مسوغ قانوني، وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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كرداسة محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات كرادسة اخبار الحوادث

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