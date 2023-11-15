محمد النني: ضربة البداية مهمة أمام جيبوتي

منتخب مصر، صرح محمد النني، لاعب منتخب مصر، أن مباراة جيبوتي قوية على عكس ما يتردد، قائلًا: “علينا أن نفوز واللعب بطريقة هجومية لإرسال رسالة المنافسين بأننا المنتخب الأقوى”.

وتابع النني: هدفنا في الوقت الحالي هي أن تكون ضربة البداية قوية أمام جيبوتي من أجل تحقيق حلم المصريين بالتواجد ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وواصل: “التركيز داخل كل لاعب لتحقيق شيء جيد من البداية”.

وحرص اتحاد الكرة المصري، على تحفيز عشاق وجماهير منتخب مصر من أجل الحضور إلى استاد القاهرة اليوم الخميس من أجل دعم ومساندة الفراعنة في أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تجمعه أمام نظيره منتخب جيبوتي.

وطرح اتحاد الكرة هدية خاصة للجماهير التي ستحضر لمؤزارة الفراعنة في مباراة جيبوتي، حيث أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم السحب على عدد من التيشرتات الخاصة بالمنتخب الوطني موقعا عليها من جميع لاعبي الفريق.

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عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع زملائه في معسكر المنتخب الوطني، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، قبيل التوجه لملعب استاد القاهرة لخوض المران الأساسي للفريق استعدادا لمواجهة جيبوتي بعد غد الخميس في الجولة الإفتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

قميص منتخب مصر، هدية اتحاد الكرة للجماهير، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المبايات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.