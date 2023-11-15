الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

بلماضي: رياض محرز الأحق بالفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا

رياض محرز،فيتو
رياض محرز،فيتو

اعترف جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه غدا الخميس، أمام منتخب الصومال، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بلماضي يتحدث عن الجزائر ورياض محرز 

وقال بلماضي خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء: "مواجهة المنتخب الصومالي ستكون صعبة للغاية، فلا وجود لمباريات سهلة في تصفيات كأس العالم، وبالتالي لن نستهين بأي منافس".

وأضاف: "نحن من سيجعل المواجهة سهلة وليس المنافس، علينا أن نفرض عليهم ضغطا من البداية، ونلعب من أجل الفوز وفقط".

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وتابع بلماضي: "التسجيل من البداية سيكون أحسن سيناريو بالنسبة لنا، صحيح أنني لا أستطيع أن أمنح فكرة عن طريقة دخولنا للمباراة، لكن ما أدركه هو أننا مطالبون بأخذ زمام المبادرة من البداية، وبعدها سنسير المواجهة مرحلة بمرحلة".

وأثنى بلماضي، على المستويات التي قدمها رياض محرز، الموسم الماضي رفقة فريقه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدا أن قائد المحاربين يستحق التتويج بالكرة الإفريقية رغم المنافسة القوية.

وختم مدرب منتخب الجزائر: "أتوقع فوز محرز بالكرة الذهبية الإفريقية، لقد قدم موسما مميزا، ونجح في تحقيق ثلاثية تاريخية من بينها رابطة أبطال أوروبا، وهذا لا يحدث كثيرا مع اللاعبين الأفارقة، لدي اعتقاد أنه يستحق ذلك تماما".

رياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى أهلى جدة السعودي

وقال رياض محرز في تصريحات  لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:  الأسباب الحقيقية التي دفعته لمغادرة السيتى، مشيرا إلى أن المدرب بيب جوارديولا سعى جاهدا لإقناعه بالبقاء.

وتابع محرز: "أنا من قرر الرحيل، شعرت أن العرض السعودي لن تتكرر مرة أخرى، قلت لنفسي ربما حان وقت الانتقال بعد 5 سنوات في السيتي، فزت خلالها بكل شيء".

وواصل: "لم أندم إطلاقا على الانتقال للسعودية، حاول جوارديولا ثنيي عن المغادرة، لكن مسؤولي الأهلي وضحوا لي مشروعهم الجديد، قبل أن أوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وفي الأخير قررت الرحيل، وأنا سعيد لوجودي هنا".

وأردف: "مستوى الدوري السعودي ليس سيئا، وأعتقد أنه سوف يتحسن أكثر، فهم يحاولون رصد المزيد من الموارد المالية لجلب أفضل اللاعبين".

ووضع قائد منتخب الجزائر منتخب كوت ديفوار على رأس المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 وأن منتخب محاربو الصحراء أمام مهمة صعبة للفوز باللقب.

وتتطرق محرز للحديث عن حظوظه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا "أعتقد أنني الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية 2023، بالنظر للموسم التاريخي مع السيتي، خاصة بعد فوزي بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محرز تصريحاته قائلًا "حتى مردوي مع المنتخب كان مميز بلغة الأرقام سجلت 20 هدفا وقدمت 15 تمريرة حاسمة، وبالتالي أعتقد أنني الأجدر بالجائزة".

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