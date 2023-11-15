الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 1263 حالة إشغال طريق مخالف بمركزي دمنهور وكفر الدوار في البحيرة

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية، والفرعية، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع 1040 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 187 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق (الجمهورية - الشاذلي - عرابي - الكورنيش- المشتل - ميدان الساعة).

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع 36 حالة إشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية. 

وطالبت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة، واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركة المرورية.
 

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حملة إزالة إشغالات الباعة الجائلين البحيرة دمنهور إيتاى البارود

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