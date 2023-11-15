الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى ببا ببني سويف

إزالة تعديات بقرى
إزالة تعديات بقرى ببا ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى مركز ببا، ضمن خطة  المحافظة في ملف التعديات والتصدي للبناء المخالف.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل الفوري لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشكلات في القطاعات الخدمية.

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جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد "اليوم الأربعاء" على تنفيذ حملة لإزالة التعديات بمجلس قروي هليه وعزبة برامل وتوابعها بمركز ببا، والتي أسفرت عن إزالة 22 حالة تعد، وذلك في حضور: مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، ووليد كامل، وسمير شحاتة نائبي رئيس الوحدة المحلية، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية والزراعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وجدد المحافظ تأكيداته أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

 

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