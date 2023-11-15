السجن 3 سنوات لـ 5 أشخاص بتهمة البلطجة في البدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات وذلك بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد وذلك لقيامهم بإضرام النيران عمدًا بمسكن أحد الاشخاص بمنطقة البدرشين.

وجاء أمر إحالة في القضية رقم 10780 لسنة 2014 جنايات قسم البدرشين، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، أن المتهم حسن. ع. م السن 41 سنة ويعمل سائق مقيم بالبدرشين، والثاني عمرو. م. ع مقيم بمركز البدرشين بالجيزة، والثالث عاصم. م. ع السن 17 سنة طالب وحاصل على الثانوية العامة ومقيم يالبدرشين بمحافظة الجيزة، والرابع علي. م. ا السن 19 سنة طالب "هارب" ومقيم بالبدرشين الجيزة، والخامس احمد. ع. م "هارب" في يوم 8/9/2014 أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس سلاح ناري غير مششحن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة كما هو موضح بالتحقيقات.

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كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس وخائر بدون ترخيص مما تستعمل على السلاح النارى محلى الاتمام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه للمتهمين جميعًا تهمة إضرام النيران عمدًا بمساكن المجنى عليهم رامى.ج وذلك بأن قاموا بإلقاء مواد سريعة الاشتعال في مساكنه فامتدت النيران واحرقتها حسبما ورد بتقرير المعمل الجنائى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ان المتهمين جميعًا قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف وذلك بقصد ترويع المواطنين من اهالي القرية وذلك حال حيازتهم للسلاح الناري أخيرة منها في الهواء مما أدى لبث الرعب والفرع فى قلوب المواطنين من اهالي القرية وتعريض حياتهم للخطر على فرد خرطوش، وقام الأول بإطلاق عدة النحو المبين بالتحقيقات.

واضافت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه رامى. ج وذلك باستخدام فرد خرطوش، كان بحوزته، بان اطلق عيار ناري تجاهه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.