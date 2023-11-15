الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة البحيرة يتفقد القومسيون الطبى بدمنهور

جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة بالبحيرة،فيتو

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة للقومسيون الطبي بدمنهور ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وذلك بحضور الدكتور محمود شكر مدير القومسيون الطبي، والدكتور باسم الشريف نائب المدير.
 

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية جيدة،ومتكاملة لمواطني المحافظة. 

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التقي وكيل الوزارة، بعدد من المرضى والمترددين أثناء المرور على اللجان المنعقدة داخل القومسيون، وتابع  تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ، حيث طالب بضرورة توفير غرفة لحفظ الملفات الخاصة بالمرضى أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

وعلى الفور قام مدير القومسيون بمخاطبه المديرية بذلك، وتم توفير اللازم لتوفير غرفة الحفظ أثناء تواجد السيد الدكتور وكيل الوزارة. 

 

أكد وكيل الوزارة، على ضرورة العمل على راحة المواطنين من المترددين، وكذلك زيادة عدد الأطباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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الصحة البحيرة زيارة جولة مفاجئة دمنهور

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