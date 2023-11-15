النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

أمرت نيابة الجيزة باستعجال تحريات المباحث حول واقعة اتهام الموسيقار حلمي بكر مدير أعماله السابق بالاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصر.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصر، وحصلت فيتو على نص تلك الأقوال.

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س: ما طبيعة شكواك؟

ج: تضرر موكلي من المدعو نور.أ والذى كان يعمل مدير أعماله وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موكله والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في بنك سى اى بى والذي يقدر بحوالي اثنين مليون وأربعمائة ألف جنيه بشهادة ۱۸ بالمائة، وحضر أحد موظفى البنك وأخذ توقيع موكله بشقة سكنية واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وحضر لإثبات الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

س: ما هي الطرق الاحتيالية التي أتاها المشكو فى حقه وتمكن بواسطتها من الاستيلاء على الأموال؟

ج:هو إيهام موكلي بربط المبلغ الخاص به وهو اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري ببنك سي اي بی. بشهادة 18 بالمائة وعقب قام بعمل قرض شخصي وتحويله لحسابه الخاص

أقوال محامي المجني عليه

س: على أي أساس قمت بتسليم المشكو فى حقه ؟

ج: لربط المبلغ الخاص بمولى بينك بي اي بي بشهادة 18 بالمائة

س: ما هو إجمالي المبلغ الذى استولى عليه المشكو فى حقه؟

ج: هو مبلغ اثنان مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري

س: هل تتهم المشكو فى حقه بشيء ؟

ج: اتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبلغ المالى

س: هل يوجد شهود على الواقعة؟

ج: لا

وكشف دفاع الموسيقار حلمى بكر أن المتهم ادعى أنه حصل على تلك الأموال مقابل إعطاء المجني عليه شقة سكنية ولكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أنه اخذ تلك الأموال لحسابه ونصب علي الموسيقار، كما أنه جعله يوقع علي المستند بدون علمه، قائلًا "مضاه علي المستند بدون علمه"، وجه له جنحة النصب والاحتيال.

تحرير محضر بالنصب والاحتيال ضد مدير أعمال حلمي بكر

وكان محامي الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح، يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.



اتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18 بالمائة، وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.