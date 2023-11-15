الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إعادة محاكمة متهم في "أحداث الصف" 9 ديسمبر المقبل

محاكمة متهمين،فيتو
محاكمة متهمين،فيتو

 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سنوسي محمد حسين  في اتهامه بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات؛ بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف..  لجلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج. 

Advertisements

 

-إعلانات-

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد والتجمهر واستعراض القوة، وترجع تفاصيل القضية إلى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

-إعلانات-

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقومفريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوريأبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد منالأنشطة الثقافية والأدبية.

إستعراض القوة التواصل الاجتماعي المستشار حمادة الصاوي مجمع محاكم بدر مركز شرطة الصف مواقع التواصل الاجتماعي نيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس شاب قتل والده في الزيتون

استعجال تفريغ محادثات سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

قرار جديد ضد 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام والشروق

حجز صاحب شركة سياحة وهمية يزعم توفير تأشيرات للخارج

اليوم، إعادة محاكمة متهم في أحداث الصف

تأجيل إعادة محاكمة متهم بحريق نقطة شرطة المنيب

بسبب الديون، تحرك جديد ضد سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تجديد حبس 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

خبيرة أسواق مال تكشف سبب ارتفاع مؤشرات البورصة قبل نهاية العام

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية