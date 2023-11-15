التموين: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان والمخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف استعداداتها لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية يكفي لـ 6 أشهر

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال الوزير إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

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طرح الزيت بمعارض أهلا رمضان

من جانبه، قال المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين، إنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلا رمضان لتصل إلى 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

وأضاف خطاب، خلال جولة داخل مصنع طنطا للزيوت والمنظفات، أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل إلى 14 ألف طن شهريًا، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.

وكشف خطاب أنه تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدى الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلى 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 آخرى مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمعا استهلاكيا وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد أدنى 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخرى بخلاف الزيوت.

أسعار الزيوت بمنافذ التموين

وأكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.

وقال، إن شركة طنطا للزيوت والصابون تنتج 10 منتجات بأنواع تتخطى 40 صنفا، حيث يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلى 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتي سنويا، و2000 طن صابون غسيل.

وأشار خطاب إلى أنه يتم سنويا إنتاج 1500 طن صابون تواليت، و1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني.

وأضاف خطاب أنه يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة إلى 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7 إلى 19 لترا، واستخلاص الزيوت من فول الصويا وبذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طن بمصنع بنها.

وأوضح أن الشركة تقوم بطرح منتجاتها بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.