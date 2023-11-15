خبير تكنولوجيا يحذر: هذه التطبيقات تسرق معلوماتك (فيديو)

حذر الدكتور محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي، من تطبيقات تكون خطرا على معلومات الأفراد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سلمى عادل، ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية “TEN”، أنه لا بد من معرفة التطبيقات والمنصات التي يتم التعامل معها حتى لا يقعوا تحت مقصلة التبرع بمعلوماتهم.

وأشار إلى أنه يجب ألا يتم وضع معلومات "الفيزا" الخاصة بالمستخدم على تطبيقات مجهولة أو صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه وسيلة للحصول على المعلومات وسرقة الأموال في لحظة واحدة.

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بعد آخر التحديثات، قائمة خدمات إنستاباي لعملاء البنوك

ويتيح البنك المركزي المصري عددا من الخدمات المصرفية المتنوعة وذلك عبر شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي:

1- تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع

وتشمل ما يلي..

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number

.(Mapped to IPA

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

2- المعاملات المالية

أ- تحويل الأموال

ب-عمليات الشراء

3- المعاملات غير المالية

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل

في مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

4- خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وسداد وشحن فواتير الاتصالات والإنترنت لشركات المحمول،

تطبيق إنستا باي

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتتزايد حاليا وباستمرار اعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة إنستاباي وتضم القائمة الكثير من البنوك.

وتنشر فيتو 5 معلومات حول تطبيق انستاباي:

1- إنستا باي InstaPay"" يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية

2- قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي

3- وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري تم الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

4- تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم.

5- تضمن المنظومة التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

أكدت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن تدشين البنك المركزي المصري، لتطبيق "إنستاباي InstaPay" والذي يعد أول تطبيق لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية لعملاء القطاع المصرفي، يأتي استكمالا لجهود الدولة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي والشمول المالي.