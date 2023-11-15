انهيار عقار دون وقوع إصابات بشرية جنوب المنيا

تعرض عقار مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبني في قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، للانهيار دون وقوع أي إصابات بشرية.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من النجدة يفيد بانهيار عقار في قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

انهيار عقار دون وقع إصابات بشرية جنوب المنيا

انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار المنهار يعود لـ فرغلي محمود حسان، وهو مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبني والعرق والخشب، ويمتد على مساحة 120 مترًا، ولا يوجد سكان فيه.

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كردون أمني

تم وضع كردون أمني حول المبنى لحماية المارة، وتم فصل جميع المرافق المتصلة به، وتم تنبيه المسؤولين في الوحدة المحلية لإعداد تقرير تفصيلي من قبل لجنة المنشآت المعرضة للسقوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.

