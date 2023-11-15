خطة بايرن ميونخ لعرقلة انتقال ساني إلى ليفربول

كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن مدى صحة رغبة ناديه في عدم تجديد عقد النجم الألماني ليروي ساني.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد بنية ليفربول ضمه، تحسبًا لرحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.

موقف بايرن ميونخ من تجديد ساني

وقال فروند، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "التقارير بشأن نيتنا عدم إجراء محادثات لتجديد عقد ليروي ساني وهمية".

وأضاف: "هذا هو أفضل ما قدمه ليروي ساني لفريق بايرن ميونخ حتى الآن.. إنه أحد اللاعبين الذين نريد أن نبني عليهم مستقبل الفريق".

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وانضم ساني لصفوف بايرن ميونخ، في صيف 2020، قادمًا من مانشستر سيتي.

ومنذ انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، خاض ليروي ساني 151 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل 47 هدفًا وصنع 44 آخرين.

نجم بايرن ميونخ يتخذ قرارا بالرحيل

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.

