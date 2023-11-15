مديرة شرق الإسكندرية التعليمية تتفقد مدارس الإدارة

قامت الدكتورة همت ابو كيلة المدير العام إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمدرسة صقر قريش الابتدائية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة

وياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم .



وشددت الدكتورة همت ابو كيلة خلال زيارتها التفقدية بالمدرسة على تفعيل الانشطة للطلاب وخاصا النشاط الرياضي ووعدت بتكريم معلمة التربية الرياضية لتميزها.

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ونبهت المدير العام لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للتخفيف على كاهل اولياء الامور خلال المرحلة المقبلة.