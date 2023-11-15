الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خبير أثري يوضح أهمية تطوير منطقة الأهرامات قبل افتتاح المتحف الكبير

تطوير منطقة الأهرامات
تطوير منطقة الأهرامات

 قال الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، إن الأساس في عملية تطوير منطقة الأهرامات التي تتركز حول طريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوي والمحور الرئيسي لدخول منطقة الأهرامات، هي استراتيجية دخول وخروج السائحين من وإلى المنطقة، بحيث يكون على درجة من التيسير والسهولة تسمح للأفواج السياحية الوصول إلى المتحف المصري الكبير في الميعاد المحدد لهم.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استراتيجية أخرى وهي تغيير فكرة الاستمتاع بالمنطقة الأثرية والمتحفية عن طريق عمل قناة شرعية بينهما تحت مسمى "الممشى" الذي يربط ما بين منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

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وأشار إلى أن الغرض من الممشى أنه يكون هناك نوع من الاستمتاع ببانوراما المنطقة السياحية من خلال وجود أنماط كثيرة جدا من المنتجات ذات الطابع اليدوي والتي تخدم تلك المنطقة السياحية.

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس الثلاثاء؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم من متابعات دورية على أرض الواقع لمختلف أوجه تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي تحقيقًا للتكامل بين هذه المناطق المهمة، وتعظيما لما بها من مقومات وإمكانات أثرية وتاريخية، وصولًا لإتاحة تجربة متفردة للسائحين والزائرين لهذه المنطقة السياحية، وبما يعكس الوجه التاريخي والحضاري لمصر.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمختلف مكونات مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، حيث تمت الإشارة إلى موقف إقامة بوابات للدخول والخروج بطريق الفيوم، ومركز للزوار، وساحات انتظار سيارات، ومسارات للحركة داخل المنطقة الأثرية، ومحطات استراحة وتوقف، ومنطقة التريض، ومباني خدمية، وشبكات بنية تحتية، ومباني شرطية، ونقطة إطفاء، وأنظمة وكاميرات مراقبة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من الخدمات المتنوعة والتيسيرات لزائري المنطقة الأثرية، ويجعل من زيارتهم لهذه المنطقة تجربة سياحية متميزة.

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