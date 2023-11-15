كرة اليد، تصنيف منتخبات البطولة الأفريقية قبل سحب القرعة

كرة اليد، تقام اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024، وذلك في مقر دار البنك الأهلي، في حضور عدد كبير من مسئولي الاتحاد الأفريقي والدولي.

وتشهد القرعة حضور البنيني منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كل من:

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تونس - المغرب - كاب فيردي - الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا - الجابون - نيجيريا - الكاميرون - زامبيا - الكونغو برازفيل - كينيا - ليبيا - رواندا - مصر.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، على أن تقام مباريات مجموعة مصر على صالة رقم 1.

تصنيف منتخبات كأس الأمم الأفريقية

وأعلن الاتحاد الأفريقي تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة وجاء كالتالي:

التصنيف الأول: مصر - كاب فيردي - المغرب - تونس

التصنيف الثاني: الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا

التصنيف الثالث: الجابون - نيجيريا - الكاميرون - زامبيا

التصنيف الرابع: الكونغو برازفيل - كينيا - ليبيا - رواندا

تصريحات عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن المنتخب يخوض استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها خلال الفترة من 19 وحتى 29 يناير المقبل في القاهرة.

وأضاف عمرو صلاح، أن الاتحاد وضع خطة تجهيز قوية للمنتخب قبل المشاركة في البطولة تتضمن معسكرات داخلبة وخارجية، وعدد من الوديات القوية.

وتابع: “هدفنا حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود منتخبات قوية وأبرزها تونس والمغرب والجزائر أيضا”.

الأهلي يحصد المركز الخامس في المونديال

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على فريق الخليج السعودي بنتيجة (35-34)، في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد صاحب المركز الـ5 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الخليك السعودي بنتيجة (16-14)، وذلك قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (30-30)، وحسم الأهلي المباراة في الرميات الـ7 أمتار.

الأهلي ينهي مشاركته في مونديال الأندية

بهذه النتيجة ينهي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية محتلا المركز الخامس في الترتيب العام، فيما احتل الخليج السعودي المركز السادس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة المركز الخامس، بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة (35-25)، في أولى مواجهات تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، وصل الخليج السعودي إلى مباراة المركز الخامس بعد الفوز على النجمة البحريني بنتيجة (27-24).

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا وصافة مجموعته، بعد الفوز في مواجهة أمام النور السعودي، والخسارة في المباراة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.