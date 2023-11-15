الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نائب: الاعتداءات الإسرائيلية لا يقابلها رد فعل من المجتمع الدولى

النائب محمد بدراوى،
النائب محمد بدراوى، فيتو

طوفان الأقصى، قال محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب، إن الوضع سيء وقاتل للغاية فى الأراضى الفلسطينية لافتا إلى أن الإعتداءات الإسرائيلية لا يقابلها أى رد فعل من المجتمع الدولى.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو": هناك غطاء أمريكى واضح للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أول الحرب حتى يومنا هذا" مشيرا إلى أن الغطاء الأمريكى أساسى وهناك غطاء آخر أيضا من بعض الدول الأوروبية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، ستبدأ مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية العامة في الإغلاق.

Advertisements

قطع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية

وجاء في بيان الوكالة إن هذا يعني قطع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عن ما يقرب من 44 ملجأ للنازحين تابعين للأونروا في جنوب غزة، والتي تستضيف حاليا أكثر من 290 ألف نازح.

وأضافت الوكالة أن ذلك سيقطع إمدادات المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عن معظم الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة.
الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة
وأكدت الأونروا أن ذلك سيؤدي أيضا إلى قطع المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب، والذي يوفر المياه الى السكان جنوب وادي غزة.

غزة، وعلى الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابطين خلال المعارك في شمال قطاع غزة  ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قتلا أمس خلال القتال في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري على القطاع إلى 48.

ووفقا لآخر تحديث لبيانات الجيش عبر موقعه الرسمي، فإن القتيلين هما: النقيب (احتياط) عمري يوسف دافيد 27 عاما، من كرميئيل، نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب (12) والنقيب يديديا آشر ليف 26 عاما، ماتال منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأراضي الفلسطينية الاعتداءات الاسرائيلية طوفان الأقصى فلسطين مجلس النواب محمد بدراوى

الأكثر قراءة

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

خامنئي يحسم النقاش حول دخول إيران الحرب، ويبلغ هنية بالقرار

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

بعد شهر على تطبيق المبادرة الحكومية، هذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

معتمد جمال يعلق على فوز الزمالك أمام توت عنخ آمون ويشيد بسامسون

طعن أمام القضاء الإداري على انتخابات نادي الزمالك الأخيرة

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

مؤشر الدولار الأمريكي، هبوط حركة العملة الخضراء عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

جوديت فيريراس تشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

قتلت رضيعها، ثم ذهبت لتنام في هدوء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 83 ألفا لـ 16.7 مليون يورو شهريا.. رواتب كريستيانو رونالدو خلال مشواره الكروي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

منها 7 أدعية نبوية مأثورة، أكثر من 40 دعاء لشفاء المريض

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

المزيد
الجريدة الرسمية