نائب: الاعتداءات الإسرائيلية لا يقابلها رد فعل من المجتمع الدولى

طوفان الأقصى، قال محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب، إن الوضع سيء وقاتل للغاية فى الأراضى الفلسطينية لافتا إلى أن الإعتداءات الإسرائيلية لا يقابلها أى رد فعل من المجتمع الدولى.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو": هناك غطاء أمريكى واضح للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أول الحرب حتى يومنا هذا" مشيرا إلى أن الغطاء الأمريكى أساسى وهناك غطاء آخر أيضا من بعض الدول الأوروبية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، ستبدأ مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية العامة في الإغلاق.

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قطع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية

وجاء في بيان الوكالة إن هذا يعني قطع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عن ما يقرب من 44 ملجأ للنازحين تابعين للأونروا في جنوب غزة، والتي تستضيف حاليا أكثر من 290 ألف نازح.

وأضافت الوكالة أن ذلك سيقطع إمدادات المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عن معظم الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة.

الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة

وأكدت الأونروا أن ذلك سيؤدي أيضا إلى قطع المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب، والذي يوفر المياه الى السكان جنوب وادي غزة.

غزة، وعلى الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابطين خلال المعارك في شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قتلا أمس خلال القتال في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري على القطاع إلى 48.

ووفقا لآخر تحديث لبيانات الجيش عبر موقعه الرسمي، فإن القتيلين هما: النقيب (احتياط) عمري يوسف دافيد 27 عاما، من كرميئيل، نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب (12) والنقيب يديديا آشر ليف 26 عاما، ماتال منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.