عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية
يعقد المجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية اجتماعه الأول بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتشكيله الجديد يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر.
وتم تعيين الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عضوًا في المجلس الذي يترأسه الدكتور حسين أمين.
وفي وقت سابق أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتعيين الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة لجنة "الإعلام" والتي تضم في عضويتها نخبة من المبدعين والمثقفين.
برنامج واحد من الناس
ويقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامجه الشهير “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.