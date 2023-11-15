عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

يعقد المجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية اجتماعه الأول بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتشكيله الجديد يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر.

وتم تعيين الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عضوًا في المجلس الذي يترأسه الدكتور حسين أمين.

وفي وقت سابق أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتعيين الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة لجنة "الإعلام" والتي تضم في عضويتها نخبة من المبدعين والمثقفين.

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