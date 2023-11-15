الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

الإعلامي عمرو الليثي،
الإعلامي عمرو الليثي، فيتو

يعقد المجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية اجتماعه الأول بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتشكيله الجديد يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر.

وتم تعيين الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عضوًا في المجلس الذي يترأسه  الدكتور حسين أمين.

وفي وقت سابق أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتعيين  الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة لجنة  "الإعلام"  والتي تضم في عضويتها نخبة من المبدعين والمثقفين.

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برنامج واحد من الناس

ويقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامجه الشهير “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.
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عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي قناة الحياة برنامج واحد من الناس مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية

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