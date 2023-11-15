الضرائب: إرسال 840 مليون فاتورة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولًا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن 840 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، و253 مليون إيصال تم إرساله على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن.

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تطبيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة



وقال الدكتور " فايز الضباعني " إننا نواصل النجاح فى تطبيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة فى المصلحة وفى مقدمتها الفاتورة الإلكترونية وهى تختص فى التعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية، مشيرًا إلى أن منظومة الايصال الالكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن من أهم إجراءات الانضمام بالنسبة لكل من منظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني هي التسجيل بالمنظومة وتختلف إجراءات التسجيل باختلاف الشكل القانوني فاذا كان الشكل القانوني للمنشاة فردي يتطلب من الممول التوجه إلى المأموريه التابع لها وبرفقته مستندات التسجيل وتقوم لجان الدعم بالماموريات بانهاء اجراءات التسجيل أما إذا كان الشكل القانوني اعتباري على الُمُسجل استخراج ختم الكتروني لاغراض التسجيل الذاتي.

وأكد" الدكتور فايز الضباعني " علي حرص مصلحة الضرائب المصرية على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: einvoice_support@efinance.com.eg

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

tax.media@eta.gov.eg

و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.