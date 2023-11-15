الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

41 مواطنا يقدمون شكواهم بلقاء خدمة المواطنين بنائب محافظ البحيرة

جانب من لقاء خدمة
جانب من لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري، وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء  الدكتور نهال بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة حوش عيسى والبالغ عددهم 41 مواطنا ومواطنة، وذلك بحضور  عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والدكتورة فايزه زايد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، محمد ناصف - مدير هيئة الاسعاف وكافة الجهات المعنيه

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أكدت نائب محافظ البحيرة، بضرورة  التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية للوقوف على كافة إحتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية حيث تمثلت  الاحتياجات والمطالب فى تقديم  مساعدة مالية ، وطلبات للحصول على مساعدات زواج وأجهزة تعويضية (كرسى متحرك )، وتوفير سكن.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة  قيام رؤساء الوحدات المحلية،ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم،وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

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البحيرة خدمة المواطنين دمنهور لقاء

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