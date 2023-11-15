الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معهد ناصر يستقبل 14 حالة من أهالي غزة لتقديم الرعاية الطبية لهم

تقديم الرعاية الصحية
تقديم الرعاية الصحية لأهالي غزة،فيتو

قال الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، إن المعهد استقبل  14 حالة مرضية من المصابين من أهالي غزة مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة ولكن تحتاج الي رعاية طبية كبيرة.

وأشار إلى تخصيص أماكن مجهزة على أعلى مستوى وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

استقبال مصابي قطاع غزة بالمستشفيات المصرية


وأضاف أن معهد ناصر تحول إلى مكان أمان لمصابي غزة موضحا أن الحالات  تترواح بين السيدات والأطفال والرجال وكبار السن.

 

Advertisements

وتابع:  تحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة إلى المستشفيات المتخصصة لاسيما مرضى الأورام السرطانية للحصول على الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي لهم كل حالة وفقا لتشخيص الخاص بها.

تدريب الأطباء في الصين


وكانت وزارة الصحة والسكان شاركت بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع  وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.

من جانبها قالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة   إنه يتم الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزاة الصحة وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأورام السرطانية الدكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار وزير الصحة مصابي غزة مرضي الأورام السرطانية مرضى الأورام

مواد متعلقة

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية جديدة في "الصحة والإرشاد النفسي"

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال اقتحم مكتب مدير مستشفى الشفاء والوضع صعب جدا داخل المُجمع

زيارات تفتيشية لصيدلة الصحة ببني سويف لمراجعة إجراءات تخزين الأدوية

الأكثر قراءة

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

الأهلى، طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يكسر حاجز الـ 3000 جنيه

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية