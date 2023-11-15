معهد ناصر يستقبل 14 حالة من أهالي غزة لتقديم الرعاية الطبية لهم

قال الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، إن المعهد استقبل 14 حالة مرضية من المصابين من أهالي غزة مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة ولكن تحتاج الي رعاية طبية كبيرة.

وأشار إلى تخصيص أماكن مجهزة على أعلى مستوى وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

استقبال مصابي قطاع غزة بالمستشفيات المصرية



وأضاف أن معهد ناصر تحول إلى مكان أمان لمصابي غزة موضحا أن الحالات تترواح بين السيدات والأطفال والرجال وكبار السن.

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وتابع: تحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة إلى المستشفيات المتخصصة لاسيما مرضى الأورام السرطانية للحصول على الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي لهم كل حالة وفقا لتشخيص الخاص بها.

تدريب الأطباء في الصين



وكانت وزارة الصحة والسكان شاركت بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.

وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.

من جانبها قالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة إنه يتم الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزاة الصحة وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.