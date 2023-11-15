الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، مائل للبرودة على هذه المناطق (فيديو)

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

حالة الطقس اليوم، عرضت القناة الأولى، من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" أخبار الطقس اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيفا في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

كما أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

ويوجد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر مازالت متأثرة بالأجواء الخريفية، وأكدت سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات منذ أمس، ومن المتوقع استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة على المحافظات الساحلية.

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