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ثقافة وفنون

عمرو محمد علي ووالدته يسافران لأداء العمرة بعد دعوته من عمرو الليثي (صور)

الفنان عمرو محمد
الفنان عمرو محمد علي، فيتو

عمرو محمد علي، غادر اليوم الفنان عمرو محمد على إلى الأراضي السعودية برفقة والدته لأداء مناسك العمرة.

 

وفي وقت سابق حل عمرو محمد علي ضيفا على برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي وكانت أمنيته أن يؤدي مناسك العمرة ووالدته وبالفعل حقق البرنامج أمنيته.

وقال عمرو محمد علي إنه يتوجه بالشكر إلى الإعلامي عمرو الليثي والذي وعده بأداء العمرة وأوفي بوعده.

وكان برنامج واحد من الناس استضاف في وقت سابق الفنان عمرو محمد على ووالدته وشقيقه، حيث استعرض شقشق مسلسل أرابيسك معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته، وخلال البرنامج ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج والداخل لإنقاذه.  

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معاناة الفنان عمرو محمد علي

وقال الفنان الشاب إنه لا يستطيع تناول الطعام بيده بسبب مرضه ولا يمكنه الإمساك بالملعقة، ولذلك تتولى والدته إطعامه ومساعدته على تناوله دوائه، طالبا متابعيه وعشاقه بالدعاء لله للتغلب على مرضه ومواجهة محنته.

 

وأضاف أنه يتمنى السفر في رحلة العمرة كي يستحم بمياه زمزم، ويدعو الله أن يشفيه ويتعافى ويصبح في خير حال وصحة.

 

 وبدأ عمرو محمد علي مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، وشارك في أكثر من 70 عملًا فنيًا ما بين السينما والتلفزيون. 

 

يعرفه الجمهور بشخصية "شقشق" التي أداها ضمن أحداث مسلسل "أرابيسك" مع الفنان صلاح السعدني عام 1994، وكان آخر ظهور له في مسلسل حدائق الشيطان عام 2006. 

 

شارك في أفلام "سارق الفرح"، و"مستر كاراتيه"، و"العذراء والعقرب"، ومسلسلات "حكايات مجنونة"، و"حواء والتفاحة"، و"ريا وسكينة". 

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