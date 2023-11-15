تجديد حبس شاب قتل والده في الزيتون

جدد قاضي المعارضات بالزيتون، حبس عاطل لاتهامه بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في الزيتون بسبب خلافات بينهما، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

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عاطل يقتل والده

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجري استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.