الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس شاب قتل والده في الزيتون

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالزيتون، حبس عاطل لاتهامه بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في الزيتون بسبب خلافات بينهما، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

-إعلانات-

Advertisements

عاطل يقتل والده 

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

-إعلانات-

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجري استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة النيابة العامة المخدرات أمن القاهرة دائرة قسم شرطة الزيتون قسم شرطة الزيتون

مواد متعلقة

قرار جديد ضد 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام والشروق

حجز صاحب شركة سياحة وهمية يزعم توفير تأشيرات للخارج

اليوم، إعادة محاكمة متهم في أحداث الصف

تأجيل إعادة محاكمة متهم بحريق نقطة شرطة المنيب

بسبب الديون، تحرك جديد ضد سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تجديد حبس 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

تحرك جديد ضد صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

تفريغ محادثات ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته

الأكثر قراءة

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

ربع مليون دولار وعروض مسرحية وبرنامج على MBC .. باقات دعم لـ«بيومى فؤاد» (فيديوجراف)

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية