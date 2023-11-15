الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

خيري: محافظة الأقصر ستكون مقرا إقليميا للسياحة العلاجية

الاستقبال،فيتو
الاستقبال،فيتو

استقبل محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر وفد ممثلي الجمعية الدولية للموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد تمهيدا لتنفيذ برنامج طبي بمحافظة الأقصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، في إطار جهود الدولة  للعناية بصحة الأم والجنين ورؤية الدولة للحد من نسب وفيات الأمهات والأطفال.

وعلى هامش اللقاء عرض الوفد فاعليات  مؤتمر طب الأم والجنين وصحة المرأة بمحافظة الأقصر  ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة الأقصر ونقابة الأطباء وتنظمه المؤسسة المصرية لطب الجنين وهي مؤسسة مصرية غير هادفة للربح  وهدفها تدريب الأطباء على الكشف بالموجات فوق الصوتية وتوفير تدريب طبي مهني وتقني متميز للأطباء لتعزيز قدراتهم التشخيصية ورفع مستواهم العلمي، وأنشطة المؤسسة التدريبية ومنها برنامج تدريب OUTREACH لعمل تدريب نظري وعملي للأطباء لمدة عام يتم رفع كفاءتهم،وكذلك تدريب مجموعة منهم ليصبحوا مدربين في المستقبل ويقوموا بتدريب المزيد من الزملاء.

Advertisements

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر وتناول اللقاء الجديد فى علوم طب الأجنة والنساء وقام بعرض لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وأن محافظة الأقصر ستكون فى المستقبل القريب مقر إقليمي للسياحة العلاجية بفضل أطبائها المتميزين وجهود الدولة فى تطوير كافة المستشفيات والحرص على تطبيق الجديد فى كافة المجالات الطبية، وذلك فى اطار جهود الدولة للعنايةبصحةالمواطنين.

والوفد يضم ا.د احمد حمزة استاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس اللجنة المنظمة لفاعليات المؤتمر وا.د. محمد كمال استاذ النساء والتوليد ورئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين واطباء دوليين.

ومن المقرر خلال المؤتمر  إلقاء محاضرات نظرية بالمجمع الطبي الدولي،وتدريب عملي بمستشفى إيزيس وكذلك لقاء علمي مع ضيوف المؤتمر من علماء طب الجنين بالخارج من المؤسسة الدولية للموجات فوق الصوتية للنساء والتوليد (ISUOG).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نائب محافظ الاقصر السياحه العلاجيه محافظ الأقصر التأمين الصحي الشامل الأقصر

مواد متعلقة

رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد عددا من المواقع التراثية بالأقصر

هتافات وتورتة بطول 5 أمتار احتفالا بتكريس كنيسة الشهيد مارجرجس بالرزيقات في الأقصر

ضبط صاحب مخزن لحيازته٣٢٠ لتر زيت بدون مستندات قانونية بالأقصر

الأقباط يحتفلون بمارجرجس في الرزيقات غرب الأقصر لليوم الرابع

افتتاح الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد بحضور وكيل تعليم الأقصر

مائة وخمسون طالبا يشاركون في الندوة التثقيفية بهيئة الرقابة النووية بالأقصر

58 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

قيمة التكافل محاضرة بقصر ثقافة الطارف بالأقصر

الأكثر قراءة

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

ربع مليون دولار وعروض مسرحية وبرنامج على MBC .. باقات دعم لـ«بيومى فؤاد» (فيديوجراف)

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية