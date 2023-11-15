خيري: محافظة الأقصر ستكون مقرا إقليميا للسياحة العلاجية

استقبل محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر وفد ممثلي الجمعية الدولية للموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد تمهيدا لتنفيذ برنامج طبي بمحافظة الأقصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، في إطار جهود الدولة للعناية بصحة الأم والجنين ورؤية الدولة للحد من نسب وفيات الأمهات والأطفال.

وعلى هامش اللقاء عرض الوفد فاعليات مؤتمر طب الأم والجنين وصحة المرأة بمحافظة الأقصر ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة الأقصر ونقابة الأطباء وتنظمه المؤسسة المصرية لطب الجنين وهي مؤسسة مصرية غير هادفة للربح وهدفها تدريب الأطباء على الكشف بالموجات فوق الصوتية وتوفير تدريب طبي مهني وتقني متميز للأطباء لتعزيز قدراتهم التشخيصية ورفع مستواهم العلمي، وأنشطة المؤسسة التدريبية ومنها برنامج تدريب OUTREACH لعمل تدريب نظري وعملي للأطباء لمدة عام يتم رفع كفاءتهم،وكذلك تدريب مجموعة منهم ليصبحوا مدربين في المستقبل ويقوموا بتدريب المزيد من الزملاء.

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ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر وتناول اللقاء الجديد فى علوم طب الأجنة والنساء وقام بعرض لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وأن محافظة الأقصر ستكون فى المستقبل القريب مقر إقليمي للسياحة العلاجية بفضل أطبائها المتميزين وجهود الدولة فى تطوير كافة المستشفيات والحرص على تطبيق الجديد فى كافة المجالات الطبية، وذلك فى اطار جهود الدولة للعنايةبصحةالمواطنين.

والوفد يضم ا.د احمد حمزة استاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس اللجنة المنظمة لفاعليات المؤتمر وا.د. محمد كمال استاذ النساء والتوليد ورئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين واطباء دوليين.

ومن المقرر خلال المؤتمر إلقاء محاضرات نظرية بالمجمع الطبي الدولي،وتدريب عملي بمستشفى إيزيس وكذلك لقاء علمي مع ضيوف المؤتمر من علماء طب الجنين بالخارج من المؤسسة الدولية للموجات فوق الصوتية للنساء والتوليد (ISUOG).

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