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ثقافة وفنون

الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية في "افتح باب قلبك"

برنامج افتح باب قلبك،
برنامج افتح باب قلبك، فيتو

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها "افتح باب قلبك"، الذي تقدمه على قناة "CBC"، الكاتب الصحفي أحمد رفعت وذلك مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية والتحركات المصرية الدبلوماسية من أجل تهدئة الأوضاع فى غزة وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية.

 

جهود مصر لوقف إطلاق النار

 

وتناقش الحلقة، التي تذاع في الحادية عشر مساء، ما آلت إليه جهود مصر لوقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967.

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كذلك تناقش الإعلامية أميرة بهي الدين، جهود المنظمات المصرية ووزارة التضامن لتوفير المساعدات لسكان غزة مع دخول فصل الشتاء من مستلزمات طبية وبطاطين وملابس، كما تتطرق لجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما قامت به من تقديم مساعدات إنسانية وحملات التبرع بالدم بالإضافة لتنظيم زيارات لمطار العريش والمستشفيات، وصولًا لدورها الإعلامي المميز في دعم القضية الفلسطينية وتغطية أحداثها رغم المخاطر المهنية. 

 

برنامج افتح باب قلبك



يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.

 

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برنامج افتح باب قلبك غزة فلسطين القدس أميرة بهي الدين

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