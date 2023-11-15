الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

"التصديري للملابس": ارتقاء كبير في جودة الصناعة وفرص قوية لزيادة الصادرات

مارى لويس،فيتو
مارى لويس،فيتو

 أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك فرصا قوية لتنمية الصادرات عالميًا في قطاع الملابس إلى كافة الأسواق، مشيرة إلى أن الدورة السابعة من معرض Destination Africa يومي 15-14 شهر نوفمبر 2023، تشهد زخما كبيرا ومشاركة إفريقية متنوعة ويتزامن ذلك مع دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو إفريقيا.

 

ارتقاء كبير في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية

وقالت ماري لويس بشارة على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا، إن هناك ارتقاء كبيرا في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية، والمعرض يمثل فرصة للشركات لعقد صفقات متبادلة مع دول العالم والدول الإفريقية المشاركة، مؤكدة أن نمو فرص التبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يحتاج توعية أكبر للشركات باحتياجات الأسواق الخارجية خاصة في إفريقيا.

Advertisements

وأضافت ماري لويس بشارة " لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع مع اهتمام الشركات بالحصول على شهادات الجودة وحماية البيئة بتدوير المخلفات الصناعية وتقليل استخدام الطاقة والمياه وتقليل الهادر من أجل تحقيق المنافسة".

 

وأوضحت أن Destination يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الإفريقية مع المشترين الدوليين من عدة دول في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".

وأكدت، أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وإفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير ودخول أسواق جديدة لتحقيق نمو حقيقي للصادرات.

وزير الصناعة يشهد توقيع اتفاقيات بين شركات مصرية وقطرية في عدة مجالات (صور)

مسئولو "الإسكان" يبحثون مع وزير الصناعة بزامبيا سبل تقديم الدعم الفنى فى البنية الأساسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الصادرات الملابس معرض ديستنيشن أفريقيا صناعة الملابس الجاهزة الملابس الجاهزة الملابس الجاهزة المصرية

مواد متعلقة

توقعات بانتعاش مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء.. الشعبة توضح أسباب ارتفاع الأسعار، وسعر الجاكيت يبدأ من 1300 جنيه

ختام فعاليات برنامج ما قبل احتضان صناعة الملابس الجاهزة المستدامة

الأكثر قراءة

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

ربع مليون دولار وعروض مسرحية وبرنامج على MBC .. باقات دعم لـ«بيومى فؤاد» (فيديوجراف)

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية