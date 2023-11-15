الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة تجرى مقابلات شخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بالمحميات الطبيعية (صور)

وزيرة البيئة تجرى
وزيرة البيئة تجرى مقابلات شخصية، فيتو

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من  المقابلات الشخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بيئى بالمحميات الطبيعية المنتشرة بأرجاء الجمهورية من المستوفين لشروط شغل الوظيفة البالغ عددهم 53 متقدما،  التى أعلنت عنها الوزارة  سبتمبر الماضى، وذلك للتعرف على مدى جدارتهم ومهاراتهم فى القيام بتلك الوظيفة،  ومدى الوعى بمجال العمل والتعليم ومهارات الاتصال، والثقة بالنفس، والحماس، والخبرات العلمية فى هذا المجال، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر، والسادة  أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات.

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أسئلة المقابلات الشخصية
 

ووجهت وزيرة البيئة عددا من الأسئلة للمتقدمين تتعلق بمدى معرفتهم بالمحميات الطبيعية فى مصر  سواء الموجودة داخل نطاق محافظتهم أو خارجها، ومدى إلمامهم بمعلومات حول البيئة والمشكلات البيئية المنتشرة فى المجتمع ونطاق إقامتهم، مهاراتهم فى قيادة السيارات والسباحة وصعود الجبال والمرتفعات وحمل الاوزان والقدرة على العمل لما يصل إلى حوالى 16ساعة فى اليوم.

 

 

طبيعة الوظيفة للمتقدمين للوظائف

وأوضحت الوزيرة  طبيعة الوظيفة للمتقدمين، حيث تتطلب متابعة الوضع داخل المحميات من حيث الاستخدامات البشرية وظبط مخالفات مرتادى المحمية وفقًا لقانون البيئة، وتنفيذ رحلات حقلية سواء برية أو بحرية  بالمحميات الطبيعية.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة، قد أعلن عن حاجته لشغل وظيفة "مراقب بيئي" بطريق التعاقد،فى سبتمبر من العام الماضى،للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر،  وقد تم قبول اوراق ٤٩٦٧ متقدم ومثولهم للاختبارات كونهم  مستوفين شروط الوظيفة، حيث تم اختيار عدد 53 متقدم ممن  أجتازوا اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح  ،  حيث تمت الاختبارات من خلال نظام تقييم القدرات الالكترونى المتكامل لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى تم تصميمه وتطويره بأيدى مصرية على أعلى مستوى من الاحترافية، والذى يستخدم لغرضين أما التقييم من أجل التعيين أو التقييم من أجل التدريب. كما تم اجراء اختبارات  في علوم البيئة والقوانين واللغة والكمبيوتر وتضمن الامتحان الكترونى،  أسئلة عن المحميات الطبيعية والطيور والجيولوجيا وغيرها من المواد المتعلقة بالبيئة.

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البيئة الدكتور محمد سالم الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المشكلات البيئية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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