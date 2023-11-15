الأهلى، كولر يطلب تقريرا من معاونيه عن مشاركة الدوليين مع المنتخبات الوطنية

الأهلى، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية وذلك للوقوف على حالتهم البدنية والفنية قبل خوض مباراة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

لاعبو الأهلى مع منتخب مصر

ويتواجد سبعة لاعبين من الأهلى مع منتخب مصر للمشاركة في مباراتى جيبوتى وسيراليون في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بكندا واستراليا وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطيه وامام عاشور وحسين الشحات.

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كما يتواجد المالى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتى تشاد وأفريقيا الوسطى في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكذلك يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي مع منتخب بلاده للمشاركة في مباراتى بنين وراندا التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل موعدا لوصوله إلي القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الفريق يوم الاحد القادم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتي كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدي أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.