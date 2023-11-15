الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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منوعات

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

العملات الكندية
العملات الكندية الجديدة، فيتو

 بمناسبة عيد ميلاد ملك المملكة المتحدة الخامس والسبعين، كشفت كندا عن أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

صورة الملكة الراحلة إليزابيث

 إلى ذلك، قالت مسؤولة كندية من داخل مصنع صك العملة: "منذ 1953، زينت صورة الملكة الراحلة إليزابيث العملات الكندية.. واليوم، بعد مرور 70 عامًا، يبدأ فصل جديد في تاريخ كندا"، عارضة صورة للملك التي ستظهر على جانب واحد من جميع عملاتها، لتحل محل صورة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

 وأكدت المتحدثة باسم "بنك كندا"، ريبيكا سبينس: "في هذه المرحلة، من السابق جدًا أن نكون أكثر دقة حول موعد الكشف عن تصميم الورقة النقدية وموعد بدء تداولها.. ستستمر الورقة النقدية الحالية لقيمة عشرين دولارًا في التداول لسنوات مقبلة".

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صورة الملك تشارلز، فيتو

تداول العملة الجديدة

 وسيتم بدء تداول العملة الجديدة، في الوقت الحالي، بصورة الملك تشارلز من بداية شهر ديسمبر، فيما من المتوقع أن يتم استبدال العملات في وقت لاحق من الشهر.

وأشارت السلطات الكندية إلى أن جميع العملات النقدية التي لا تزال في التداول وتحمل صورة الملكة ستظل قانونية.

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