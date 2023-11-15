ضبط 2500 عبوة حلويات ومقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد على التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية .



وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز أبو حمص، أسفرت عن ضبط 2500 عبوة حلويات ومقرمشات ومياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 300 لتر سولار، قام أحد المواطنين بتجميعها بغير وجه حق للبيع بالسوق السوداء، وكذلك ضبط 6 محلات سوبر ماركت لبيعهم سلع بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها وحيازة سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة،وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة، ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع،والمعروضات، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

