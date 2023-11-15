الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار جديد ضد 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام والشروق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 استعجلت نيابة الشروق، تحريات المباحث لـ5 أشخاص، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بمنطقتي السلام والشروق وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 
 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة واصلت جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة. 

 

ونجحت فى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (1,155كيلو جرام لمخدر الأستروكس- كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

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وضبط (سائق له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق  وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).

وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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